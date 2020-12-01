В Вологде суд обязал департамент здравоохранения купить для ребенка не зарегистрированное в России лекарство

01.12.2020 [Общество]

Прокуратура Вологды через суд обязала департамент здравоохранения закупить не зарегистрированное в России лекарство для ребенка-инвалида. Ведомство доказало, что препарат мальчику жизненно необходим. 

— Установлено, что мальчику в соответствии с решением консилиума врачей рекомендовано применение препарата, не зарегистрированного на территории Российской Федерации. Региональный Департамент здравоохранения отказал подростку в обеспечении этим лекарством, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Городская прокуратура направила в суд иск с требованием обязать департамент финансов Вологодской области выделить деньги на закупку необходимого препарата, а департамент здравоохранения — закупить препарат в необходимом количестве за счет средств бюджета.  Суд эти требования удовлетворил. В итоге из областного бюджета выделили более 28 млн рублей для покупки дорогостоящего лекарственного препарата. Конкурсные процедуры провели, лекарство закуплено. 

Тэги: департамент здравоохранения, лекарства

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