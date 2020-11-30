Забытые названия улиц Вологды: Свешниковская и Афанасьевская улицы, улица Героев Авиации

Любовь Южакова

NewsVo продолжает серию публикаций об истории улиц Вологды. В этом материале выясняем, где в городе была улица Осоавиахима и что вообще значит это слово, а также разбираемся, в честь каких Героев Авиации была названа часть нынешней улицы Гоголя.

Свешниковская улица– улица Пирогова

Первые постройки на нынешней улице Пирогова появились в XV веке. Тогда эта местность называлась урочище Новинки-Козлена. На генплане Вологды XVIII века улица именуется Свешниковской. По одной из версий, название связано с торговым домом купцов Свешниковых, располагавшимся неподалеку. По другой версии, здесь когда-то было производство восковых свечей.

В 1959 году улицу назвали именем выдающегося врача, ученого и педагога Николая Пирогова, жившего в XIX веке. Он является создателем первого атласа топографической анатомии, основоположником русской военно-полевой хирургии, основателем русской школы анестезии.

Улица Пирогова, 1972 год. Фото из группы Старая Вологда в соцсети.

Афанасьевская улица, Золотушная набережная – улица Осоавиахима и набережная Осоавиахима – улица Жданова - улица Марии Ульяновой

До революции часть улицы от современной улицы Ленина до улицы Герцена именовалась Афанасьевской площадью. Вторая часть (от улицы Герцена до улицы Чехова) была Золотушной набережной.

Афанасьевская площадь была названа по церкви Афанасия Александрийского, располагавшейся в начале улицы, на Сенной площади (ныне – площадь Революции). Сайт vologdahistory.ru сообщает, что храм, предположительно, был основан вологодским наместником князем Афанасием Ивановичем Вяземским. Некоторые авторы относят постройку церкви к концу XVII, другие – ко второй половине XVIII века.

- Церковь Афанасия Александрийского стала первым храмом Вологды, снесенным в советское время. В августе 1924-го Афанасиевская церковь была признана непригодной для использования ее под государственные или общественные нужды и передана для разбора коллективу безработных металлистов с предоставлением им всего материала, который окажется при разборке, - говорится в сообщении.

Фото statehistory.ru

Сейчас на месте разрушенной церкви находится парковка администрации Вологды.

Золотушная набережная, вторая часть улицы, получила название по речке Золотухе.

После 1917 года Афанасьевскую площадь переименовали в улицу Осоавиахима - в честь Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству. Золотушная набережная стала набережной Осоавиахима, а затем была присоединена к одноименной улице.

В 1951 году улицу Осоавиахима переименовали в улицу Жданова, в честь советского партийного и государственного деятеля Андрея Жданова.

Имя участницы революционного движения Марии Ульяновой улице присвоили в 1978 году. Такое название она носит и сейчас.

Калашная улица, Владычная слобода – Калашная улица и улица Героев Авиации - улица Гоголя

— В плане Вологды XIV–XV веков в Заречье видны только несколько построек во Фрязинове. Позднее на левом берегу реки, во Владычной слободе, затоплявшейся вешними водами, появилась Калашная улица. Для ее обитателей был характерен деревенский уклад жизни. У каждого дома — хозяйственные постройки, огород. Многие держали коров, коз и лошадей, — пишут авторы книги «Улицы Вологды» (составил, литературно обработал и дополнил В. М. Малков, 1977 год)

Фото из группы Старая Вологда в соцсети.

Названия «Калашная» - от слова «калач», а «Владычная» - от слова «владыка». Вторая улица по территории пригородной слободы, до 1649 года принадлежавшей Вологодскому архиерейскому дому.

В 1935 году Владычную слободу переименовали в улицу Героев Авиации «в знак памяти о героях авиации – экипажа погибшего самолёта «Максим Горький» и ударников ЦАГИ».

Одна из самых резонансных катастроф в истории советской авиации произошла 18 мая 1935 года в небе над Москвой. Истребитель И-15, сопровождавший восьмимоторный самолет АНТ-20 "Максим Горький" ("МГ"), выполняя фигуры высшего пилотажа, врезался в крыло воздушного гиганта и обе машины рухнули на землю. Погибли 50 человек - пассажиры и экипаж "Максима Горького", а также пилот истребителя.

В 1951 году улицу Героев Авиации присоединили к Калашной, которую позднее назвали именем классика русской литературы Николая Гоголя.

Проект «Сокровища земли вологодской» реализуется при поддержке правительства Вологодской области.

При подготовке публикации использовались материалы книг:

«Улицы Вологды» (составил, литературно обработал и дополнил В. М. Малков), 1977 год.

«Сборник истории старых улиц г. Вологды», созданный в конце 1960-х годов при областном краеведческом музее.

Вологда в минувшем тысячелетии: Очерки истории города. – Вологда: Древности Севера, 2004.