Премьера моноспектакля «Чернобыльская молитва» состоится в Вологде 3 декабря

30.11.2020 [Культура]

Премьера моноспектакля «Чернобыльская молитва» состоится в вологодском драматическом театре 3 декабря. Это постановка режиссёра Линаса Зайкаускаса, который ранее поставил в театре «Вишневый сад». 

Единственную роль в спектакле исполняет молодая актриса Валерия Трунёва.

– На сцене только я, микрофон и видеохроника, – рассказала NewsVo Валерия. – Для постановки взято самое начало «Чернобыльской молитвы», а именно история «Одинокий человеческий голос». Это документальная история, монолог Людмилы Игнатенко – жены пожарного. Эта женщина, чью историю я рассказываю, жива до сих пор. 

Премьера этого спектакля должна была состояться ещё весной, но из-за пандемии театры были закрыты. Поэтому первый показ спектакля состоится 3 декабря. Зрительный зал, в соответствии с новыми санитарными правилами, будет заполнен всего на 25%.

– На четверть зала я ещё не играла, – призналась NewsVo Валерия. – Но вот вчера был последний день, когда заполняемость зала была пятьдесят процентов. И это уже чувствовалось по энергетике. Чувствовалось, что отдача зала не такая сильная, как раньше. 

Валерия Трунёва переехала в Вологду полтора года назад. Она окончила ГИТИС и новый худрук Алексей Ожогин пригласил её в труппу драматического театра.

Вологодским зрителям она уже известна по роли Жени в спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас», Манюшки в «Зойкиной квартире», Вирджинии в спектакле «Месье Амилькар, или человек, который платит» и другим. А также по экспериментальным спектаклям «Письмовник» и «Берггольц. Вопросы», для постановки которых в Вологде Валерия с коллегами выиграли специальные театральные стипендии. 

Спектакль «Чернобыльская молитва» можно увидеть 3 декабря в 19:00 на малой сцена Вологодского драматического театра. 

Стоимость билетов: 400 рублей. 

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