В Череповце полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в сбыте наркотиков

В Череповце полицейские задержали семейную пару, подозреваемую в незаконном сбыте запрещённых веществ. Дома у 38-летнего мужчины и 31-летней женщины правоохранители нашли пакет с наркотиком и весы.

«Изъятое было направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по г. Череповцу. Экспертиза показала, что изъятое является синтетическим наркотическим средством общей массой 20,56 грамма. Во время беседы с оперативниками супруги признались, что наркотики приобрели в сети Интернет и собирались сбыть на территории города Череповца», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось также, что женщина ранее уже была судима за аналогичное преступление. По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания.