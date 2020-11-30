Узнать результаты теста на коронавирус вологжане смогут на региональном портале госуслуг

30.11.2020 [Общество]

Жители Вологодской области смогут узнать результаты теста на коронавирусную инфекцию с помощью сервиса на региональном портале госуслуг. Об этом губернатор сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве, которое состоялось 30 ноября.

— С сегодняшнего дня на региональном портале госуслуг запускается сервис получения результатов тестирования на коронавирусную инфекцию. Для получения результата необходимо ввести дату рождения и персональный идентификационный код, который сообщает медицинский работник при взятии мазка. На сегодняшний день мы подключили к системе пять лабораторий, в том числе Центр гигиены и эпидемиологии, медсанчасть «Северсталь», Вологодская городская поликлиника № 1, Великолустюгская ЦРБ и Центр лабораторной диагностики в городе Вологде, — отметил губернатор Олег Кувшинников. 

Отметим, что сервис доступен для зарегистрированных пользователей портала. Авторизация на нем возможно с помощью данных аккаунта на федеральном сайте госуслуг. 

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявили 309 новых случаев коронавирусной инфекции, 38 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 30 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Тэги: коронавирус

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