В Вологодской области запустили «горячую линию» для нуждающихся в помощи психолога из-за пандемии

30.11.2020 [Общество]

Круглосуточную «горячую линию» для нуждающихся в психологической помощи из-за пандемии коронавируса запустили в Вологодской области. Об этом объявили 30 ноября в ходе оперативного совещания в правительстве региона. 

— Важным аспектом в ситуации пандемии коронавируса является психологическая помощь родственникам умерших от COVID-19  в монопрофильных госпиталях, а также тем, кто испытывает тревогу, стресс, связанный с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. Поэтому на базе благотворительного фонда «Дорога к дому» в Череповце, по моей просьбе, для всех жителей Вологодской области организована работа «горячей линии» по психологической поддержке, — отметил губернатор Олег Кувшинников. 

Звонки на номер 8 800 201 26 26 бесплатны как с городских, так и со стационарных телефонов. 

Ранее NewsVo сообщал, что за последние сутки в Вологодской области выявили 309 новых случаев коронавирусной инфекции, 38 человек выздоровели, восемь умерли. Такие данные 30 ноября опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

Тэги: коронавирус, психологи

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