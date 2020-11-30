Вологжанин украл у 69-летней пенсионерки кошелёк, который та обронила на улице

В Вологде полицейские по горячим следам раскрыли кражу кошелька у 69-летней пенсионерки.

«Женщина пояснила, что на улице выронила кошелек. Через пару минут она вернулась на место и увидела, что ее имущество поднял неизвестный мужчина. На просьбу вернуть кошелек, мужчина ответил отказом и скрылся с места происшествия. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские составили на подозреваемого ориентировку. Вскоре его задержали. 44-летний вологжанин признался в содеянном и пояснил, что хотел потратить деньги на личные нужды, но не успел. Кошелёк и его содержимое вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.