Акция по покупке новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей проводится в Череповецком районе

30.11.2020 [Общество]

В Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района запустили акцию по покупке подарков для детей из малообеспеченных семей. Принять в ней участие может каждый. 

— Наш проект «Подарок каждому» для малообеспеченных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей на территории нашего сельского поселения. Для семей, у которых нет финансовых возможностей на исполнение новогодних желаний детей, но дети не сдаваясь верят и ждут, — пишут организаторы в группе проекта.

В группе не ведется сбор денег, поучаствовать в акции можно, передав купленную для детей вещь администраторам сообщества.  

 

Тэги: подарки

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