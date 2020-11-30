Акция по покупке новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей проводится в Череповецком районе

В Ирдоматском сельском поселении Череповецкого района запустили акцию по покупке подарков для детей из малообеспеченных семей. Принять в ней участие может каждый.

— Наш проект «Подарок каждому» для малообеспеченных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации семей на территории нашего сельского поселения. Для семей, у которых нет финансовых возможностей на исполнение новогодних желаний детей, но дети не сдаваясь верят и ждут, — пишут организаторы в группе проекта.

В группе не ведется сбор денег, поучаствовать в акции можно, передав купленную для детей вещь администраторам сообщества.