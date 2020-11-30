Жителя Верховажского района будут судить за публикацию интимных фото экс-сожительницы в соцсети

50-летнего жителя Верховажского района будут судить за публикацию интимной фотографии бывшей сожительницы в соцсети и незаконное проникновение в её жилище.

— По версии следствия, в период с 31.03.2020 по 01.04.2020 обвиняемый из мести за разорванные отношения без согласия бывшей подруги на своей странице в социальной сети трижды размещал фотографию интимного характера с изображением потерпевшей, которую сделал в период совместного проживания с ней на свой мобильный телефон, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Кроме того, выяснилось, что 31 марта 2020 года пьяный мужчина незаконно проник в жилище 36-летней потерпевшей, несмотря на её запрет.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит крупный штраф, либо обязательные или принудительные работы, либо арест на срок до четырёх месяцев, либо до двух лет лишения свободы.