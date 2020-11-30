В Вожегодском районе директор школы застраховал школьный автобус по поддельному документу о техосмотре

30.11.2020 [Общество]

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора школы в Вожегодском районе, обвиняемого в использовании поддельного документа о техосмотре.

По версии следствия, 27 ноября 2018 года, обвиняемый, чтобы застраховать автогражданскую ответственность на школьный автобус, владельцем которого является школа, предоставил страховой компании подложную диагностическую карту о прохождении техосмотра. На основании этого и других документов ему был выдан страховой полис.

— Как выяснили следователи СКР, водители школьного автобуса на технический осмотр его не отгоняли. При этом обвиняемый признался, что срок действия диагностической карты истекал, а ближайшие станции техобслуживания лицензии не имели, тогда он связался по объявлению в газете о прохождении техосмотра в Вологде и без фактического предоставления автобуса для осмотра получил в областном центре подложный документ, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд с ходатайством обвиняемого о назначении ему наказания в виде штрафа, поскольку он впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью раскаялся в содеянном.

Тэги: школьные автобусы, страхование, техосмотр

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске
27.11.2020 [Культура]

Экскурсии по обновлённому бульвару Пирогова появились в онлайн- и оффлайн-форматах

1679
0
27.11.2020 [Культура]

Выставка новогодних игрушек из ваты откроется в Вологде 28 ноября

899
0
27.11.2020 [Общество]

Вологодских медиков начали прививать от коронавируса

1788
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области запустили «горячую линию» для нуждающихся в помощи психолога из-за пандемии
Вологжанин украл у 69-летней пенсионерки кошелёк, который та обронила на улице
Акция по покупке новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей проводится в Череповецком районе
Выставка фотографий известного краеведа Леонида Старикова откроется в Вологде 1 декабря
Жителя Верховажского района будут судить за публикацию интимных фото экс-сожительницы в соцсети
Выставка экспонатов из коллекций четырёх музеев области открылась в Вологде
В Вожегодском районе директор школы застраховал школьный автобус по поддельному документу о техосмотре
 
27.11.2020 [Общество]

Жертвы богу заборов: как в Вологде сначала красят, потом меняют, а затем убирают насовсем ограждения вдоль улиц

2022
0
30.11.2020 [БлогоVO]

Не по этой ли причине медики потом избегают назначать учетные препараты, а пациенты в итоге страдают от боли и судорог?

483
0
30.11.2020 [Обзор Прессы]

Ветеринарная станция Великого Устюга может не пережить зиму

232
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика