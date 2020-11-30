В Вожегодском районе директор школы застраховал школьный автобус по поддельному документу о техосмотре

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора школы в Вожегодском районе, обвиняемого в использовании поддельного документа о техосмотре.

По версии следствия, 27 ноября 2018 года, обвиняемый, чтобы застраховать автогражданскую ответственность на школьный автобус, владельцем которого является школа, предоставил страховой компании подложную диагностическую карту о прохождении техосмотра. На основании этого и других документов ему был выдан страховой полис.

— Как выяснили следователи СКР, водители школьного автобуса на технический осмотр его не отгоняли. При этом обвиняемый признался, что срок действия диагностической карты истекал, а ближайшие станции техобслуживания лицензии не имели, тогда он связался по объявлению в газете о прохождении техосмотра в Вологде и без фактического предоставления автобуса для осмотра получил в областном центре подложный документ, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Дело передано в суд с ходатайством обвиняемого о назначении ему наказания в виде штрафа, поскольку он впервые совершил преступление небольшой тяжести и полностью раскаялся в содеянном.