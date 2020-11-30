Череповчанку осудили условно за кражу техники, мебели и посуды из съёмной квартиры

В Череповце суд огласил приговор 42-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении чужого имущества.

«Суд установил, что днем 22 августа 2020 года подсудимая при помощи неустановленного лица, которому не было известно о ее преступных намерениях, вынесла из арендованной квартиры на ул. Монтклер в г. Череповце бытовую технику, мебель, посуду, вещи и загрузила в такси. С похищенным имуществом череповчанка скрылась, чем причинила потерпевшему А. ущерб на общую сумму 21 910 рублей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемая признала вину и добровольно возместила ущерб. Дело слушалось в особом порядке. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.