Череповчанку осудили условно за кражу техники, мебели и посуды из съёмной квартиры

30.11.2020 [Общество]

В Череповце суд огласил приговор 42-летней местной жительнице, признанной виновной в присвоении чужого имущества.

«Суд установил, что днем 22 августа 2020 года подсудимая при помощи неустановленного лица, которому не было известно о ее преступных намерениях, вынесла из арендованной квартиры на ул. Монтклер в г. Череповце бытовую технику, мебель, посуду, вещи и загрузила в такси. С похищенным имуществом череповчанка скрылась, чем причинила потерпевшему А. ущерб на общую сумму 21 910 рублей», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Обвиняемая признала вину и добровольно возместила ущерб. Дело слушалось в особом порядке. Ей назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: кража

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске
27.11.2020 [Общество]

Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь

4507
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области запустили «горячую линию» для нуждающихся в помощи психолога из-за пандемии
Вологжанин украл у 69-летней пенсионерки кошелёк, который та обронила на улице
Акция по покупке новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей проводится в Череповецком районе
Выставка фотографий известного краеведа Леонида Старикова откроется в Вологде 1 декабря
Жителя Верховажского района будут судить за публикацию интимных фото экс-сожительницы в соцсети
Выставка экспонатов из коллекций четырёх музеев области открылась в Вологде
В Вожегодском районе директор школы застраховал школьный автобус по поддельному документу о техосмотре
 
27.11.2020 [Общество]

Жертвы богу заборов: как в Вологде сначала красят, потом меняют, а затем убирают насовсем ограждения вдоль улиц

2022
0
30.11.2020 [БлогоVO]

Не по этой ли причине медики потом избегают назначать учетные препараты, а пациенты в итоге страдают от боли и судорог?

482
0
30.11.2020 [Обзор Прессы]

Ветеринарная станция Великого Устюга может не пережить зиму

232
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика