В Вологодской области стало больше многодетных семей

29.11.2020 [Общество]

С 2014 года в Вологодской области на 7,3 тысячи увеличилось количество многодетных семей. Так, по состоянию на 1 ноября 2020 года, многодетных семей в регионе зарегистрировано 18,5 тысяч.

— Государство реализует ряд мероприятий, направленных на обеспечение благополучия семей, оказание им материальной, социальной, бытовой поддержки. Сегодня на Вологодчине действуют меры поддержки, установленные по поручению президента, — все они оказываются семьям с детьми в полном объеме и без задержек, — заявила замгубернатора Лариса Каманина. 

В их числе ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка, единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей женщинам, у которых родился третий или последующий ребенок, ежемесячные денежные  выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тэги: многодетные семьи

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