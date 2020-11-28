Вологодские клубы завершили футбольный сезон

28.11.2020 [Спорт]

Сборная Вологодской области, футбольный клуб «Череповец - СШОР Витязь» стал бронзовым призером финального турнира Кубка России по футболу среди любительских команд III лиги. В заключительном матче турнира череповчане сыграли вничью 1:1 с магнитогорским «Металлургом» и с пятью очками в четырех матчах заняли итоговое третье место. Всего череповчане одержали 1 победу, дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

«СДЮШОР-Вологда» заняла восьмое место в финальном турнире Первенства России по футболу среди любительских команд III лиги. В "утешительном финале" за 7-8 место вологжане уступили ФК «Ногинск» 2:3.

Соревнования проходили в Сочи с 20 по 29 ноября.
 

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