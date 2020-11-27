Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске

27.11.2020 [Происшествия]
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске

В Харовске ВАЗ опрокинулся и врезался в забор: пострадали четыре человека. ДТП произошло около 11 часов 27 ноября на улице Менжинского у дома № 55.

— По предварительной версии 18-лентний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-2114, не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением, совершил опрокидывание транспортного средства с последующим наездом на забор, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Травмы получил водитель ВАЗа и трое его пассажиров 16 и 17 лет. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медучреждение. Один из 16-летних подростков находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Фото областного УМВД

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