В Тарноге водителя без прав, который закрылся в машине от полицейских, арестовали на пять суток

В Тарногском районе суд привлёк 21-летнего местного жителя к административной ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции.

«Как установил суд, 19 ноября 2020 года молодой человек при управлении ВАЗ-2113 около дома на ул. Солнечной в с. Тарногский Городок Вологодской области не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке ТС. При этом он не имел права управления ТС и нарушил требования дорожного знака 3.20 “Обгон запрещен”», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Из объяснений полицейского следует, что, отказавшись остановиться, молодой человек поехал к своему дому и припарковался в гараже. После он заблокировал двери и отказался выйти из машины.

В суде обвиняемый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде пяти суток административного ареста. В его отношении также составлены протоколы за нарушение ПДД.