Жителя Брянска, сбывшего поддельную пятитысячную купюру в Вологде, приговорили к 2,5 годам колонии

В Вологде суд огласил приговор 28-летнему жителю Брянска, признанному виновным в сбыте поддельных денег.

«Суд установил, что днем 25 июля 2019 года подсудимый по месту своего жительства и регистрации в г. Брянске заказал на сайте у неустановленного лица заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей и оплатил его. После чего он получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, координаты места нахождения закладки в Чоботовском лесу в Москве. Вечером следующего дня подсудимый на своем автомобиле Mercedes-Benz ML 350 приехал в столицу и обнаружил в указанном месте поддельный банковский билет, закамуфлированный в тубусе из-под клея», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Далее он на попутках и на велосипеде добрался до Вологды, где 16 августа расплатился подделкой в киоске на улице Герцена. Экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной. Ущерб в 5000 рублей, причинённый владельцу торговой точки, возместили родственники подсудимого.

19 марта 2020 года обвиняемый был осуждён в Брянске за два аналогичных преступления и приговорён к двум годам колонии общего режима и штрафу в 35 000 рублей.

Вологодский суд, путём частичного сложения наказания по настоящему и предыдущему приговорам, назначил мужчине наказание в 2,5 лет колонии общего режима.