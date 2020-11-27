Жителя Брянска, сбывшего поддельную пятитысячную купюру в Вологде, приговорили к 2,5 годам колонии

27.11.2020 [Общество]

В Вологде суд огласил приговор 28-летнему жителю Брянска, признанному виновным в сбыте поддельных денег.

«Суд установил, что днем 25 июля 2019 года подсудимый по месту своего жительства и регистрации в г. Брянске заказал на сайте у неустановленного лица заведомо поддельный банковский билет ЦБ РФ достоинством 5 000 рублей и оплатил его. После чего он получил от неустановленного лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, координаты места нахождения закладки в Чоботовском лесу в Москве. Вечером следующего дня подсудимый на своем автомобиле Mercedes-Benz ML 350 приехал в столицу и обнаружил в указанном месте поддельный банковский билет, закамуфлированный в тубусе из-под клея», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Далее он на попутках и на велосипеде добрался до Вологды, где 16 августа расплатился подделкой в киоске на улице Герцена. Экспертиза подтвердила, что купюра является поддельной. Ущерб в 5000 рублей, причинённый владельцу торговой точки, возместили родственники подсудимого.

19 марта 2020 года обвиняемый был осуждён в Брянске за два аналогичных преступления и приговорён к двум годам колонии общего режима и штрафу в 35 000 рублей.

Вологодский суд, путём частичного сложения наказания по настоящему и предыдущему приговорам, назначил мужчине наказание в 2,5 лет колонии общего режима.

Тэги: фальшивомонетчики

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
Режим повышенной готовности в Вологодской области продлили до 15 января
В Вологде задержали подозреваемых в разбойном нападении на офис банка
В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
263 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В Вологодской области перестали публиковать статистику по заражениям COVID-19 в муниципалитетах
231 новый случай коронавируса выявлен в Вологодской области за сутки
УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции
27.11.2020 [Общество]

Жертвы богу заборов: как в Вологде сначала красят, потом меняют, а затем убирают насовсем ограждения вдоль улиц

563
0
27.11.2020 [Общество]

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города

218
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде расследуется дело о мошенничестве при строительстве обхода города
Сокольчанина с опухолью выписали из вологодского онкодиспансера: там не могут ему помочь
Четыре человека получили травмы в ДТП в Харовске
В Тарноге водителя без прав, который закрылся в машине от полицейских, арестовали на пять суток
Экскурсии по обновлённому бульвару Пирогова появились в онлайн- и оффлайн-форматах
Вологодских медиков начали прививать от коронавируса
Жителя Брянска, сбывшего поддельную пятитысячную купюру в Вологде, приговорили к 2,5 годам колонии
 
27.11.2020 [Общество]

Жертвы богу заборов: как в Вологде сначала красят, потом меняют, а затем убирают насовсем ограждения вдоль улиц

563
0
27.11.2020 [БлогоVO]

АК 1456 заявила о готовности закрыть социально значимый маршрут номер 9 из-за низкого спроса на него

123
0
27.11.2020 [Обзор Прессы]

В Индии отреставрировали самое большое полотно Василия Верещагина

236
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика