Детская экскурсия на тему археологии пройдёт в Вологодском музее-заповеднике 29 ноября

27.11.2020 [Культура]

Экскурсия «Путешествие в глубь веков» пройдёт в рамках экспозиции «Природа и история Вологодского края» областного музея-заповедника в ближайшее воскресенье, 29 ноября.

– В ходе экскурсии ребята познакомятся с занимательной наукой - археологией. Узнают для чего нужны шумящие подвески, что такое «кресало», чем писали берестяные грамоты и многое другое об археологических раскопках и найденных артефактах, – говорится в анонсе.

Мероприятие рассчитано на детей 6-11 лет.

Количество детей и родителей в группе ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Начало экскурсии 29 ноября в 11:00 в Вологодском государственном музее-заповеднике по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

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