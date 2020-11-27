Детская экскурсия на тему археологии пройдёт в Вологодском музее-заповеднике 29 ноября

Экскурсия «Путешествие в глубь веков» пройдёт в рамках экспозиции «Природа и история Вологодского края» областного музея-заповедника в ближайшее воскресенье, 29 ноября.

– В ходе экскурсии ребята познакомятся с занимательной наукой - археологией. Узнают для чего нужны шумящие подвески, что такое «кресало», чем писали берестяные грамоты и многое другое об археологических раскопках и найденных артефактах, – говорится в анонсе.

Мероприятие рассчитано на детей 6-11 лет.

Количество детей и родителей в группе ограничено. Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке.

Начало экскурсии 29 ноября в 11:00 в Вологодском государственном музее-заповеднике по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

(6+)

