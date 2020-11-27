Дважды ограбившего ребенка грязовчанина приговорили к 4,5 годам колонии

27.11.2020 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд огласил приговор 40-летнему местному жителю, дважды ограбившему ребёнка.

Согласно материалам дела, днём 7 июня 2020 года возле продовольственного магазина пьяный обвиняемый увидел 7-летнего мальчика с деньгами в руках и потребовал отдать их. Получив отказ, он выхватил у потерпевшего 300 рублей и ударил его в плечо. Вечером того же дня он снова увидел мальчика с деньгами, отобрал у него 150 рублей и скрылся.

«Подсудимый вину в совершении преступлений не признал. Утверждал, что с 1 июня 2020 года злоупотреблял спиртными напитками. В тот день действительно находился в поселке у магазина, заходил туда. В послеобеденное время после употребления спиртного он спал за магазином до того, как его нашли полицейские. Настаивал, что преступлений не совершал, поскольку это бы запомнил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

С учётом неотбытого наказания по предыдущему приговору за грабёж, мужчина получил 4,5 года колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: приговор, дети, ограбление

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