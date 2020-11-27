Незаконно срубивший деревья в Вожегодском районе депутат отделался штрафом в 10 тысяч рублей

27.11.2020 [Происшествия]

В Вожегодском районе суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении 51-летнего депутата сельского поселения из-за незаконной рубки древесины. 

— Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года подозреваемый, являясь депутатом совета одного из сельских поселений, на делянке Нижнеслободского сельского участкового лесничества в Вожегодском районе, не имея соответствующего разрешения на рубку деревьев, относящихся к категории эксплуатационных лесов, поручил приглашенным работникам спилить деревья, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

При этом депутат ввел работников в заблуждение, заявив, что все необходимые документы на вырубку у него имеются. В итоге были спилены десять елей и две сосны, которые росли на делянке. Департамент лесного комплекса Вологодской области оценил причиненный незаконной рубкой материальный ущерб в 38,6 тысяч рублей.

Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Благодаря принятым следствием, мерам мужчина полностью возместил причиненный ущерб. Статуса депутата он лишился. 

В суде экс-депутат заявил ходатайство о прекращении в отношении него уголовного дела с назначением судебного штрафа. Подсудимый отметил, что совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести, он не был судим, вину в совершении инкриминируемого преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, загладил причиненный преступлением вред.

Решением суда уголовное дело закрыто, мужчине назначен судебный штраф в 10 тысяч рублей. 

Тэги: вырубка деревьев, депутаты

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