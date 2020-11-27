Жителя Череповца оштрафовали на тысячу рублей за незаконную установку рекламного щита

В Череповце суд привлёк местного жителя к административной ответственности за незаконную установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Согласно материалам дела, обвиняемый, не имея специального разрешения, установил рекламный щит между домами № 18 и №20 на Советском проспекте. Нарушение было выявлено 17 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде мужчина признал вину. Ему назначено наказание в виде штрафа в 1000 рублей.Постановление вступило в законную силу. Штраф череповчанин уже оплатил.