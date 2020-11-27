Редкие отреставрированные картины представлены на выставке в Вологде

Выставка «После реставрации. Живопись XVIII-XX веков» открылась в Шаламовском доме в Вологде.

Здесь можно увидеть редкие картины известных и малоизвестных художников – 24 картины и этюда отечественных и иностранных художников XVIII-XX веков, отреставрированные за последние 20 лет в Вологодском филиале Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря.

– Заявленная тема довольно необычна, – говорят в пресс-службе Вологодской картинной галереи. – Произведения, прошедшие реставрацию, не часто экспонируются в залах музеев в формате отдельного выставочного проекта. Такие выставки можно, буквально, пересчитать по пальцам, и, в основном, это выставки иконописи.

Среди экспонатов – работы, которые поступили в фонды Вологодской картинной галереи в 50-х годах из Вологодского краеведческого музея и в 80-х годах от частных лиц.

– Посетители смогут увидеть шедевры кисти неизвестных живописцев, зарубежных художников Герарда де Лересса и Жак–Пьера Валлера, мастеров русского искусства – Владимира Боровиковского, Ивана Айвазовского, Константина Юона, Льва Лагорио и других, обретших вторую жизнь благодаря кропотливому труду реставраторов. Большое внимание картинная галерея уделяет сохранению и популяризации творческого наследия вологодских мастеров – Анны Каринской, Феодосия Вахрушова, Евстафия Шильниковского, Владимира Корбакова, Виктора Сысоева, чьи работы также прошли реставрацию в Вологодском филиале ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря, – сообщается в анонсе выставки.

Уникальность этой выставки ещё в том, что в светские годы живопись прошлых веков можно было отреставрировать только в Москве. Поэтому большинство старых картин, поступавшие в провинциальные музеи не в идеальном состоянии, ожидали реставрации годами, а то и десятилетиями.

– Постепенно ситуация менялась, в московском центре обучались будущие реставраторы из региональных музеев. На Вологодчине Тамара Николаевна Едемская стала первоклассным реставратором станковой масляной живописи. Через ее руки прошли многие живописные полотна из постоянной экспозиции Вологодской картинной галереи, всего ею было отреставрировано свыше 150 картин XVII-XX веков, – рассказывают специалисты картинной галереи.

Сейчас Вологодском филиале центра имени Грабаря работает целая команда мастеров реставрационного дела. Сложные проблемы реставрационной теории и практики вологодским специалистам помогают решить коллеги и наставники из московской головной организации реставрационного центра.

Представленные на выставке шедевры живописи прошли реставрацию специалистов Маргариты Геннадиевны Печикиной, Дарьи Александровны Томиловой, Юлии Евгеньевны Шелковой, Полины Александровны Рыбаковой. Восстановлением старинной копии с картины «Молитва» французского живописца Эсташа Лесюэра занималась Ольга Владимировна Карпачева.

Посетить выставку можно до 20 декабря по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15, со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

