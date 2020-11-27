Укусившего полицейского череповчанина приговорили к условному сроку

В Череповце суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Судом и следствием было установлено, что вечером 22 июня 2020 года правоохранители задержали пьяного подозреваемого на проспекте Строителей, чтобы доставить его в отдел полиции для составления протокола. Мужчина, недовольный задержанием, укусил одного из них за руку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

— Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 8 месяцев, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, которая тоже укусила полицейского при задержании.