Укусившего полицейского череповчанина приговорили к условному сроку

27.11.2020 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 27-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении полицейского.

Судом и следствием было установлено, что вечером 22 июня 2020 года правоохранители задержали пьяного подозреваемого на проспекте Строителей, чтобы доставить его в отдел полиции для составления протокола. Мужчина, недовольный задержанием, укусил одного из них за руку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

— Приговором  суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год 8 месяцев, — говорится в сообщении. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы, которая тоже укусила полицейского при задержании. 

Тэги: напал на полицейского

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