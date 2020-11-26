Череповчане стали призёрами Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай

Череповецкие спортсмены завоевали медали Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай. Соревнования прошли в минувшие выходные, в них приняло участие более 300 человек.

Вологодскую область представляли спортсмены МАУ "Спорт. школа олимпийского резерва" города Череповца. Сергей Барболин и Георгий Казунин стали бронзовыми призёрами Санкт-Петербурга по киокусинкай каратэ в дисциплине «кумитэ». Так же Сергей Барболин занял 3 место в дисциплине «ката».

Киокусинкай — одна из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Основатель киокушина — японец Масутацу Ояма.