Череповчане стали призёрами Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай

26.11.2020 [Спорт]

Череповецкие спортсмены завоевали медали Чемпионата Санкт-Петербурга по киокусинкай. Соревнования прошли в минувшие выходные, в них приняло участие более 300 человек.

Вологодскую область представляли спортсмены МАУ "Спорт. школа олимпийского резерва" города  Череповца. Сергей Барболин и Георгий Казунин стали бронзовыми призёрами Санкт-Петербурга по киокусинкай каратэ в дисциплине «кумитэ». Так же Сергей Барболин занял 3 место в дисциплине «ката».

Киокусинкай — одна из самых трудных и жёстких разновидностей карате. Стиль был создан в противовес множеству бесконтактных школ и самому принципу «карате без контакта». Основатель киокушина — японец Масутацу Ояма. 

 

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