Онлайн-лекция о развлечениях вологжан в XIX веке состоится 27 ноября

Арт-час в прямом эфире на тему «Музыкальный быт и развлекательная культура Вологды второй половины XIX-го века» пройдёт в прямом эфире городской библиотеки №6 «Книжный экспресс» 27 ноября.

Проведёт мероприятие доктор искусствоведения, доцент ВоГУ, заведующая кафедрой музыкального образования Марина Геннадьевна Долгушина.

– Вы узнаете, как развлекались вологжане в конце XIX века, как формировалась городская культура и какие события общественной жизни интересовали горожан, – говорится в анонсе мероприятия.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, мероприятие переводится в онлайн-режиме.

Начало лекции 27 ноября в 16.00 на странице городской библиотеки №6 «Книжный экспресс».

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