Ярмарка изделий ручной работы будет работать 28 ноября в Вологде

26.11.2020 [Общество]

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» по традиции работает в Вологодском Центре ремёсел каждую вторую и четвёртую субботы месяца. В ближайшую субботу, 28 ноября, здесь можно будет приобрести сладости, Иван-чай, сыры, а также керамику, изделия из дерева, авторские украшения и многое другое.

На ярмарке вас будут ждать:

  • BURFEE сладости ручной работы. Марина Иванова
  • Иван-чай. Вадим Кулиганов
  • ЛЁНкоМОД | Вологодский лен | Одежда | Сувениры | Ирина Иванова
  • Роспись. Ирина Комарова
  • Керамика
  • Изделия из дерева ручной работы. Александр Каверин
  • Валяные изделия. Елена Елфимова
  • Роспись по дереву/сувениры, бусы/ Светлана Каберова
  • Продукты и сыры из козьего молока, натуральные сладости, полезные напитки. Екатерина Гудкова
  • Натуральное традиционное мыло, мочалки из натуральных волокон (Ольга Глинина)
  • Мед. Марина Гончарова
  • Художник, силуэтист. Виктор Тимофеев
  • Полимерные и текстильные куклы. Светлана Попова
  • "ЛЕКАРЬСНЕКИ" ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ И ПАСТИЛА БЕЗ САХАРА. Елена Степанян
  •  Сыры и сырные трюфели. Макиенко Юлия
  • Папье-маше. Интерьерные фигурки, шкатулки Анастасия Ефремова
  • Броши из бисера, украшения в бохо-стиле. Гусарина Оксана

Во время ярмарки в Центре ремёсел будут работать мастерские, в которых вы сможете принять участие:

  • Мастерская женских ремёсел и мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71;
  • Гончарная мастерская и мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62;
  • Салон-мастерская «Авторский стиль» и педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44; а также мастер народных художественных промыслов Вологодской области Ольга Мингалёва - 8-921-230-64-16.

Ярмарка будет работать 28 ноября с 11:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Вход свободный.

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