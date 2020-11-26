Ярмарка изделий ручной работы будет работать 28 ноября в Вологде

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» по традиции работает в Вологодском Центре ремёсел каждую вторую и четвёртую субботы месяца. В ближайшую субботу, 28 ноября, здесь можно будет приобрести сладости, Иван-чай, сыры, а также керамику, изделия из дерева, авторские украшения и многое другое.
На ярмарке вас будут ждать:
- BURFEE сладости ручной работы. Марина Иванова
- Иван-чай. Вадим Кулиганов
- ЛЁНкоМОД | Вологодский лен | Одежда | Сувениры | Ирина Иванова
- Роспись. Ирина Комарова
- Керамика
- Изделия из дерева ручной работы. Александр Каверин
- Валяные изделия. Елена Елфимова
- Роспись по дереву/сувениры, бусы/ Светлана Каберова
- Продукты и сыры из козьего молока, натуральные сладости, полезные напитки. Екатерина Гудкова
- Натуральное традиционное мыло, мочалки из натуральных волокон (Ольга Глинина)
- Мед. Марина Гончарова
- Художник, силуэтист. Виктор Тимофеев
- Полимерные и текстильные куклы. Светлана Попова
- "ЛЕКАРЬСНЕКИ" ФРУКТОВЫЕ ЧИПСЫ И ПАСТИЛА БЕЗ САХАРА. Елена Степанян
- Сыры и сырные трюфели. Макиенко Юлия
- Папье-маше. Интерьерные фигурки, шкатулки Анастасия Ефремова
- Броши из бисера, украшения в бохо-стиле. Гусарина Оксана
Во время ярмарки в Центре ремёсел будут работать мастерские, в которых вы сможете принять участие:
- Мастерская женских ремёсел и мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71;
- Гончарная мастерская и мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62;
- Салон-мастерская «Авторский стиль» и педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44; а также мастер народных художественных промыслов Вологодской области Ольга Мингалёва - 8-921-230-64-16.
Ярмарка будет работать 28 ноября с 11:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.
Вход свободный.
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