Ярмарка изделий ручной работы будет работать 28 ноября в Вологде

Ярмарка изделий ручной работы «Арт-среда» по традиции работает в Вологодском Центре ремёсел каждую вторую и четвёртую субботы месяца. В ближайшую субботу, 28 ноября, здесь можно будет приобрести сладости, Иван-чай, сыры, а также керамику, изделия из дерева, авторские украшения и многое другое.

На ярмарке вас будут ждать:

Во время ярмарки в Центре ремёсел будут работать мастерские, в которых вы сможете принять участие:

Мастерская женских ремёсел и мастер народных художественных промыслов Вологодской области Жанна Вересова - 8-921-231-46-71;

Гончарная мастерская и мастер-керамист Андрей Копышев – 8-911-526-55-62;

Салон-мастерская «Авторский стиль» и педагог Губернаторского колледжа народных промыслов, член Творческого Союза художников, член Союза дизайнеров России Роман Захаров – 8-963-353-39-44; а также мастер народных художественных промыслов Вологодской области Ольга Мингалёва - 8-921-230-64-16.

Ярмарка будет работать 28 ноября с 11:00 до 17:00 по адресу: Вологда, Благовещенская, 20.

Вход свободный.

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