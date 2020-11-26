Выставка работ художника-графика Владимира Лупандина откроется в усадьбе Брянчаниновых 28 ноября

26.11.2020 [Культура]

Выставка «Волшебные миры Владимира Лупандина» откроется в ближайшую субботу, 28 ноября, в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

Владимир Лупандин – молодой вологодский художник-график. Он закончил ИСФ ВоГТУ по специальности «Реставрация памятников архитектуры и архитектурной среды». Сам художник говорит о себе, что он «безвылазно живёт в Вологде и иногда – при появлении костлявой руки голода – работает». Помимо рисования акварелью и тушью занимается книжной иллюстрацией и авторской открыткой, и, конечно же, экслибрисом.

Работы Лупандина находятся в собраниях Вологодской областной картинной галереи и Вологодского государственного музея-заповедника, Музея экслибриса и миниатюрной книги Международного союза книголюбов в Москве, во многих других городах России, Польши, Болгарии, Литвы, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.

Открытие выставки состоится 28 ноября в 13:00. Выставка будет работать до 17 января в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района, в 28 километрах от Вологды.

Стоимость билета: 60 рублей.

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