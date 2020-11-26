УФАС заподозрило правительство Вологодской области в нарушении закона о защите конкуренции

26.11.2020 [Общество]

Вологодское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» правительством Вологодской области.  Речь идет о распределении объемов оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Согласно материалам дела, ООО «Вологодская неотложка» вышло в антимонопольную службу с жалобой на действия Комиссии ОМС и правительства области при распределении объемов скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в Вологодской области на 2019 и 2020 годы. В 2019 году фирме выделили незначительный объем по скорой медицинской помощи в размере 439 вызовов в год, в 2020 году объемы по скорой медицинской помощи обществу вообще не были выделены. При этом ООО «Вологодская неотложка» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования Вологодской области, и подавало заявку.

— Нарушение выразилось  в непринятии мер по созданию условий, обеспечивающих недискриминационное распределение объемов оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Вологодской области. 27 августа 2020 г. Вологодское УФАС России выдало правительству Вологодской области  предупреждение  о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. До 15 ноября Правительство должно  было разработать  систему  распределения объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС, предусматривающую обязательные для Комиссии по разработке территориальной программы ОМС Вологодской области критерии и методику распределения объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС на недискриминационных условиях, — сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.

В установленные законом сроки соответствующая система правительством области не была разработана, в результате ведомством возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Рассмотрение дела назначено на 16 декабря.

Тэги: скорая помощь

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