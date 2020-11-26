Полицейские раскрыли кражу двух коров с фермы в Вологодском районе

26.11.2020 [Общество]

С животноводческой фермы в деревне Яскино Вологодского района похитили двух коров. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 32-летний мужчина.

В полицию обратился представитель фермы и сообщил, что из помещений пропали две коровы, сумму ущерба оценили в 114 тысяч рублей. 

— Прибывшая по указанному адресу следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила возможных очевидцев. Эксперты — криминалисты установили, что проникновение было совершено через открытое окно. Неподалеку от выхода с животноводческого предприятия полицейские обнаружили следы транспортного средства. По одной из версий незваный гость с похищенным мог скрыться на автомашине «ГАЗель», — сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в краже. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что нанял грузовую «ГАЗель», подъехал к ферме и погрузил в нее животных. Отвезя коров на скотобойню, подозреваемый получил за них 65 тысяч рублей.  

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). 

Тэги: коровы, кража

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