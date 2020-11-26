Грязовчанину суд ограничил свободу за покупку и использование поддельного водительского удостоверения

26.11.2020 [Общество]

В Грязовце суд огласил приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в приобретении и использовании поддельного водительского удостоверения.

По материалам дела, в апреле-мае 2020 года подсудимый заказал права категории “B” у неустановленного лица. Оплатив заказ, он получил удостоверение по почте. В августе 2020 года его остановили сотрудники ДПС, выявившие на документе признаки подделки. Их выводы подтвердила экспертиза.

«Грязовчанин вину признал полностью. Пояснил, что весной 2020 года сожительница купила автомобиль, а у него имелись права тракториста. Он решил получить водительское удостоверение на право управления автомобилем, рассказал об этом знакомому из Ставрополья, а тот дал контакты человека, который сделает удостоверение», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области. 

Ему назначено наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: водительские удостоверения

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