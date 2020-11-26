Футболисты «СДЮШОР-Вологда» обыграли «Торпедо» из Миасса

26.11.2020 [Спорт]

Команда «СДЮШОР-Вологда» одержала первую победу на финальном этапе Чемпионата России по футболу среди любительских команд III лиги, который в эти дни проходит в Сочи.

Сегодня вологжане обыграли «Торпедо» из Миасса со счетом 3:1. Голы в нашей команде забили Владимир Парняков, Семён Финашин и Владислав Беляев.

К сожалению, подопечным Рудольфа Чесалова пробиться в финал уже не получится. Вологжане на старте потерпели два поражения, 0:3 от «Дорожника» из Пензенской области и со счетом 3:4 уступили «Локомотиву» из города Лиски, лишив себя всех шансов побиться за золотые медали.

Но турнир для вологжан на этом не заканчивается, 27 ноября «СДЮШОР-Вологда» проведет свой последним матч в группе «А», против «Динамо» Санкт-Петербург. А затем, в зависимости от результата, сыграет в стыковом матче для определения окончательного места в турнирной таблице

Тэги: Футбол

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