В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра

ГУ МЧС по Вологодской области сообщает об ухудшении погодных условий в регионе. По данным синоптиков, с 6 утра 26 ноября до 18 часов 27 ноября в западных и центральных районах ожидаются сильные осадки и усиление ветра до 16 метров в секунду.

— В связи со сложившейся метеорологической обстановкой прогнозируется вероятность повреждения линий электропередач, увеличение количества ДТП, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов и падение деревьев со слабой корневой системой, — сообщает пресс-служба УМЧС.