Большая благотворительная ярмарка #ЩедрыйВторник пройдёт в Вологде 1 декабря

20 благотворительных акций проведёт медиацентр «Добрая Вологда» в «Щедрый вторник» 1 декабря.

#ЩедрыйВторник – это Международный день благотворительности, который проходит в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают, а некоммерческие организации, компании, учреждения, общественные пространства и инициативные группы объединяются для проведения благотворительных акций.

В Вологде в этот день будут собирать еду для нуждающихся, предлагать подарить подарки пожилым людям и помочь в организации праздника для детей-инвалидов. На акции можно будет сдать использованные батарейки, обменяться книгами и совершить много других добрых дел.

В рамках Щедрого Вторника в Вологде пройдут ярмарки мастеров:

Благотворительная ярмарка «СамоделкинО» от фонда «Хорошие люди». Сбор средств на прохождение курса иммунотерапии четырехлетнему жителю Тарногского района Никите Молчановскому.

Благотворительная ярмарка «Сундучок добра», которая помогает обществу защиты животных «Велес» погасить долги перед ветеринарными клиникам за лечение бездомных животных.

«Фотосушка». Купив фото с изображением подопечного общества защиты животных «Велес», вы обеспечите четвероногую фотомодель недельным запасом корма.

Здесь можно будет сделать новогодние подарки нуждающимся:

– Игрушки, книжки и сладости для детей с тяжелыми заболеваниями, которых курирует общественная организация «Зеленый полюс».

– Сладости, игрушки, раскраски, книжки, детскую новую одежду и косметику для детей из Кирилловского района, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Сбор проводят волонтеры «Сотвори добро».

– Сладости, полотенца, мыло, шампуни, кремы для рук, постельное белье для пожилых людей, проживающих в домах для престарелых Вологодской области. Эти люди оказались отрезанным от мира из-за пандемии. Сбор проводят волонтеры АНО «Старость в радость».

– Из специального ларца желаний можно выбрать записочку ребенка из многодетной семьи или семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и подарить ему то, о чем он мечтает. Акцию проводят АНО «Светлица».

– Корма, наполнители для туалетов, ошейники, миски, игрушки и другие товары для животных – подопечных ОЗЖ «Велес».

– Мандарины для бездомных людей и малоимущих пенсионеров, которых курирует фонд «Пища жизни».

Здесь можно подарить вторую жизнь вещам, ставшим ненужными и сохранить экологию родного города:

Праздничные костюмы и платья примет АНО «Светлица» для расширения ассортимента социального проката. Так вы поможете девчонкам и мальчишкам стать звездой вечера, а сами станете доброй феей для детей, родители которых испытывают финансовые трудности.

Ненужную компьютерную технику и комплектующие (ПК, системные блоки, мониторы, ноутбуки, планшеты и т.п.) примет общественная организация «Созидание». Цифровые волонтеры и воспитанники компьютерного клуба VolBIT переоборудуют и починят их, чтобы передать в сельские школы и дома детского творчества.

Продукты питания с актуальными сроками годности примут волонтеры «Сотвори добро» для нуждающихся семей. Они предлагают возродить традицию бережного отношения к еде и призывают поделиться излишками еды с теми, чей финансовый достаток на данном отрезке времени не позволяет обеспечить сбалансированность рациона.

Прочитанные вами книги Фонд поддержки гражданских инициатив предлагает обменять на еще незнакомые на книговороте.

Неиспользуемое вами спортивное оборудование пригодится интегральной студии эстрадного танца «ДежаВю» для проведения тренировок с детьми и молодыми взрослыми с ОВЗ. Коврики, гантели, мячи, балансиры, эспандеры, тренажеры и иное спортивное оборудование, пылящееся у вас дома, разнообразит занятия и позволит особым ребятам достичь большего.

Пластиковые крышки помогут общественной организации «Мама может» накопить средства на покупку медицинских тренажеров для уроков ОБЖ в школы Вологды и Вологодского района.

Использованные элементы питания (батарейки, аккумуляторы) волонтеры сообщества «ЭкоБессрочка Вологда» отправят на утилизацию, не дав шанса отравить окружающую среду.

Вы можете помочь тем, кто проводит новогодние праздники в больницах или на лечении:

Защитные маски и антибактериальные средства, а также деньги на приобретение средств технической реабилитации сейчас особо нужны подопечным общественной организации помощи больным муковисцидозом «ЛанДыши». Эти дети и взрослые сейчас находятся в зоне повышенного риска, поскольку их легкие и так плохо справляются со своей работой из-за скапливающейся в них вязкой мокроты.

Гигиенические принадлежности и детское питание собирает фонд «Мечтатели» для малышей, находящихся в больнице без родителей.

Пряжу и инструменты для вязания, а также готовые вязаные и сшитые изделия для «торопыжек» - пациентов отделения патологии новорожденных и недоношенных детей - примет клуб «28 петель». Волонтеры свяжут теплые вещи, которые будут поддерживать и стимулировать жизнь в неокрепшем тельце.

Игрушки для детей, проходящих лечение в больнице, можно передать «Добрякам 35». Волонтеры уверены, что небольшой подарок после болезненной процедуры способен не только поднять настроение маленькому пациенту, но и поможет ему выздороветь быстрее.

На площадке Щедрого Вторника будут работать фирменные фотозоны. В награду за участие вологжане получат благодарственные письма и памятные подарки.

Принять участие в любой из перечисленных акций или сразу в нескольких можно 1 декабря с 10:00 до 20:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 35А, 2 этаж фонда поддержки гражданских инициатив.

