Большая благотворительная ярмарка #ЩедрыйВторник пройдёт в Вологде 1 декабря

20 благотворительных акций проведёт медиацентр «Добрая Вологда» в «Щедрый вторник» 1 декабря.
#ЩедрыйВторник – это Международный день благотворительности, который проходит в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей рассказывают, как и кому они помогают, а некоммерческие организации, компании, учреждения, общественные пространства и инициативные группы объединяются для проведения благотворительных акций.
В Вологде в этот день будут собирать еду для нуждающихся, предлагать подарить подарки пожилым людям и помочь в организации праздника для детей-инвалидов. На акции можно будет сдать использованные батарейки, обменяться книгами и совершить много других добрых дел.
В рамках Щедрого Вторника в Вологде пройдут ярмарки мастеров:
- Благотворительная ярмарка «СамоделкинО» от фонда «Хорошие люди». Сбор средств на прохождение курса иммунотерапии четырехлетнему жителю Тарногского района Никите Молчановскому.
- Благотворительная ярмарка «Сундучок добра», которая помогает обществу защиты животных «Велес» погасить долги перед ветеринарными клиникам за лечение бездомных животных.
- «Фотосушка». Купив фото с изображением подопечного общества защиты животных «Велес», вы обеспечите четвероногую фотомодель недельным запасом корма.
Здесь можно будет сделать новогодние подарки нуждающимся:
- – Игрушки, книжки и сладости для детей с тяжелыми заболеваниями, которых курирует общественная организация «Зеленый полюс».
- – Сладости, игрушки, раскраски, книжки, детскую новую одежду и косметику для детей из Кирилловского района, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Сбор проводят волонтеры «Сотвори добро».
- – Сладости, полотенца, мыло, шампуни, кремы для рук, постельное белье для пожилых людей, проживающих в домах для престарелых Вологодской области. Эти люди оказались отрезанным от мира из-за пандемии. Сбор проводят волонтеры АНО «Старость в радость».
- – Из специального ларца желаний можно выбрать записочку ребенка из многодетной семьи или семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, и подарить ему то, о чем он мечтает. Акцию проводят АНО «Светлица».
- – Корма, наполнители для туалетов, ошейники, миски, игрушки и другие товары для животных – подопечных ОЗЖ «Велес».
- – Мандарины для бездомных людей и малоимущих пенсионеров, которых курирует фонд «Пища жизни».
Здесь можно подарить вторую жизнь вещам, ставшим ненужными и сохранить экологию родного города:
- Праздничные костюмы и платья примет АНО «Светлица» для расширения ассортимента социального проката. Так вы поможете девчонкам и мальчишкам стать звездой вечера, а сами станете доброй феей для детей, родители которых испытывают финансовые трудности.
- Ненужную компьютерную технику и комплектующие (ПК, системные блоки, мониторы, ноутбуки, планшеты и т.п.) примет общественная организация «Созидание». Цифровые волонтеры и воспитанники компьютерного клуба VolBIT переоборудуют и починят их, чтобы передать в сельские школы и дома детского творчества.
- Продукты питания с актуальными сроками годности примут волонтеры «Сотвори добро» для нуждающихся семей. Они предлагают возродить традицию бережного отношения к еде и призывают поделиться излишками еды с теми, чей финансовый достаток на данном отрезке времени не позволяет обеспечить сбалансированность рациона.
- Прочитанные вами книги Фонд поддержки гражданских инициатив предлагает обменять на еще незнакомые на книговороте.
- Неиспользуемое вами спортивное оборудование пригодится интегральной студии эстрадного танца «ДежаВю» для проведения тренировок с детьми и молодыми взрослыми с ОВЗ. Коврики, гантели, мячи, балансиры, эспандеры, тренажеры и иное спортивное оборудование, пылящееся у вас дома, разнообразит занятия и позволит особым ребятам достичь большего.
- Пластиковые крышки помогут общественной организации «Мама может» накопить средства на покупку медицинских тренажеров для уроков ОБЖ в школы Вологды и Вологодского района.
- Использованные элементы питания (батарейки, аккумуляторы) волонтеры сообщества «ЭкоБессрочка Вологда» отправят на утилизацию, не дав шанса отравить окружающую среду.
Вы можете помочь тем, кто проводит новогодние праздники в больницах или на лечении:
- Защитные маски и антибактериальные средства, а также деньги на приобретение средств технической реабилитации сейчас особо нужны подопечным общественной организации помощи больным муковисцидозом «ЛанДыши». Эти дети и взрослые сейчас находятся в зоне повышенного риска, поскольку их легкие и так плохо справляются со своей работой из-за скапливающейся в них вязкой мокроты.
- Гигиенические принадлежности и детское питание собирает фонд «Мечтатели» для малышей, находящихся в больнице без родителей.
- Пряжу и инструменты для вязания, а также готовые вязаные и сшитые изделия для «торопыжек» - пациентов отделения патологии новорожденных и недоношенных детей - примет клуб «28 петель». Волонтеры свяжут теплые вещи, которые будут поддерживать и стимулировать жизнь в неокрепшем тельце.
- Игрушки для детей, проходящих лечение в больнице, можно передать «Добрякам 35». Волонтеры уверены, что небольшой подарок после болезненной процедуры способен не только поднять настроение маленькому пациенту, но и поможет ему выздороветь быстрее.
На площадке Щедрого Вторника будут работать фирменные фотозоны. В награду за участие вологжане получат благодарственные письма и памятные подарки.
Принять участие в любой из перечисленных акций или сразу в нескольких можно 1 декабря с 10:00 до 20:00 по адресу: Вологда, Советский проспект, 35А, 2 этаж фонда поддержки гражданских инициатив.