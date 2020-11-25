Житель Белозерского района задержан по подозрению в серии дачных краж

25.11.2020 [Происшествия]

В Белозерском районе полицейские раскрыли серию дачных краж. Один из потерпевших – 55-летний местный житель – рассказал, что кто-то украл из его дома в селе Маэкса фен и аппарат для измерения давления. Он оценил сумму ущерба в 12 тысяч рублей.

Личность подозреваемого установили в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 31-летий местный житель. Мужчину задержали.

«В ходе разбирательства полицейские установили причастность задержанного к ещё двум аналогичным преступлениям, совершенных с домов дач в селе Маэкса. Объектом посягательства стал спиннинг, медный кабель и радиатор. Общая сумма ущерба составила порядка 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Подозревамый признался, что из украденного успел продать только радиатор. Остальные вещи изъяли и вернули законным владельцам.

Возбуждены уголовные дела. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным кражам. Ему грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: кражи дачи

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