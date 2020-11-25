Выставка изделий из ивы, бересты, корней сосны и древесных капов работает в Центре ремёсел в Вологде

25.11.2020 [Культура]

Выставка «Золотые руки мастера» работает в вологодском Центре ремёсел. Автор работ – мастер народных художественных промыслов Вологодской области Евгений Яндовин.

В экспозиции представлены изделия из ивы, корня сосны и бересты, а также резьба по капу и сувели. Капы и сувели – это наросты на деревьях, которые считаются пороками ствола дерева. В руках мастера, такие «пороки» превратились в настоящие произведения искусства.

Посетить выставку можно до 13 декабря по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Стоимость посещения выставки – 50 рублей, с экскурсией по зданию - 100 рублей с человека. Минимальное количество участников экскурсии – 5 человек.

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