УК РФ предлагают дополнить правом применять оружие против «антимасочников»

Правозащитники предлагают дополнить уголовный кодекс РФ правом на применение оружия в ситуации опасности заражения во время пандемии. Инициатива связана с увеличением числа жалоб на действия людей, отрицающих коронавирус, сообщает ассоциация адвокатов России за права человека.

«Так как в настоящее время в Москве и регионах появились организованные группы «антимасочников», которые нападают на людей в масках и респираторах, требуя снять средства индивидуальной защиты, то по мнению правозащитников, для граждан, носящих СИЗ и препятствующих распространению коронавируса должны быть закрепленные в УК РФ основания для применения оружия во время пандемии в ситуации опасности заражения», - говорится на сайте ассоциации.

Отмечается также, что нападающие вплотную подходят к людям в масках, создавая реальную угрозу заражения, и преследуют их. Кроме того, “антимасочники” снимают свои действия на видео и выкладывают записи в интернет.

«Для того, чтобы восстановить баланс и человек, на которого нападает «антимасочник» мог адекватно ответить, нужно внести изменения в УК РФ и наделить человека в СИЗ правом стрелять на поражение или бить на поражение того, кто нарушает масочный режим и не соблюдает дистанцию, пытаясь вас заразить. Такого нападающего нужно иметь возможность нокаутировать или подстрелить, если человек нарушил ваше личное пространство, провоцирует вас, пытается снять СИЗ», - сказала председатель ассоциации.

Она добавила, что врачи скорой помощи должны иметь электрошокеры и травматическое оружие на случай столкновения с агрессивными пациентами, отрицающими коронавирус.