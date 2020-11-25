Три иконы и четыре картины вернулись в Вологодский музей-заповедник после реставрации

В ноябре этого года выставочный фонд Вологодского музея-заповедника пополнился тремя иконами и четырьмя произведениями масляной живописи. Экспонаты находились на реставрации в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Большую часть работ выполняли в качестве дипломных работ студенты института под руководством опытных реставраторов-преподавателей. За 12 лет сотрудничества специалисты этого института отреставрировали десятки произведений иконописи и живописи из собрания вологодского музея-заповедника.

Как сообщает пресс-служба музея, в этот раз речь идёт о трёх иконах: иконе из деисусного чина Покровского Глушицкого монастыря «Преподобный Савватий Соловецкий» 17-го века; уникальном произведении вологодского иконописца Михаила Амосова «Богоматерь Всех Скорбящих Радость» 1719 года и иконе редчайшей иконографии «Кирик и Улита, в житии, с предстоящими Татьяной и Феодором Стратилатом» 18-го века.

Помимо этого, в музей после реставрации вернулись портрет писателя - вологжанина П. В. Засодимского работы А. И. Вахрамеева 1911 года, копия А. Башмакова с картины Г. С. Седова «Иван Грозный и Василиса Мелентьева» второй половины 19-го века и два герба Вологодского и Грязовецкого уездов 19-го века.

