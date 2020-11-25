Три иконы и четыре картины вернулись в Вологодский музей-заповедник после реставрации

25.11.2020 [Культура]

В ноябре этого года выставочный фонд Вологодского музея-заповедника пополнился тремя иконами и четырьмя произведениями масляной живописи. Экспонаты находились на реставрации в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина. Большую часть работ выполняли в качестве дипломных работ студенты института под руководством опытных реставраторов-преподавателей. За 12 лет сотрудничества специалисты этого института отреставрировали десятки произведений иконописи и живописи из собрания вологодского музея-заповедника.

Как сообщает пресс-служба музея, в этот раз речь идёт о трёх иконах: иконе из деисусного чина Покровского Глушицкого монастыря «Преподобный Савватий Соловецкий» 17-го века; уникальном произведении вологодского иконописца Михаила Амосова «Богоматерь Всех Скорбящих Радость» 1719 года и иконе редчайшей иконографии «Кирик и Улита, в житии, с предстоящими Татьяной и Феодором Стратилатом» 18-го века.

Помимо этого, в музей после реставрации вернулись портрет писателя - вологжанина П. В. Засодимского работы А. И. Вахрамеева 1911 года, копия А. Башмакова с картины Г. С. Седова «Иван Грозный и Василиса Мелентьева» второй половины 19-го века и два герба Вологодского и Грязовецкого уездов 19-го века.
 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Оперштаб сообщил о десяти новых случаях смерти от коронавируса в Вологодской области
255 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
В Вологде задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 1,4 млн рублей
В Вологодской области перестали публиковать статистику по заражениям COVID-19 в муниципалитетах
25.11.2020 [БлогоVO]

Из объявления по поиску подрядчика мы узнали, что балкон исторического здания на Мира, 8 ждёт демонтаж/монтаж

389
0
24.11.2020 [БлогоVO]

Прогулка по исторической части улицы Мира в границах Вологодского кремля 16 века

693
0
24.11.2020 [БлогоVO]

Невозможно ходить кромешная темнота!

504
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области ожидаются сильные осадки и усиление ветра
Большая благотворительная ярмарка #ЩедрыйВторник пройдёт в Вологде 1 декабря
Житель Белозерского района задержан по подозрению в серии дачных краж
Выставка изделий из ивы, бересты, корней сосны и древесных капов работает в Центре ремёсел в Вологде
УК РФ предлагают дополнить правом применять оружие против «антимасочников»
Три иконы и четыре картины вернулись в Вологодский музей-заповедник после реставрации
Более 100 человек эвакуировали из здания детсада в Грязовце из-за возгорания утеплителя
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1413
0
25.11.2020 [БлогоVO]

Из объявления по поиску подрядчика мы узнали, что балкон исторического здания на Мира, 8 ждёт демонтаж/монтаж

389
0
25.11.2020 [Обзор Прессы]

Сезон Деда Мороза

188
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика