В Вологодской области участник картельного сговора оплатил штраф в 24 млн рублей

25.11.2020 [Общество]

АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» выплатило административный штраф в размере 24, 29 млн рублей за заключение картельного сговора с ПАО «Ростелеком» при получении контракта на создание системы «Безопасный город». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Вологодской области.

— 20 ноября 2020 года АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» оплатило административный штраф в размере 24 миллионов 291 098 рублей. Напомним, ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ в виде административного штрафа на каждое юридическое лицо в размере 24 291 098 рублей, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал NewsVo, открытый конкурс по выбору подрядчика на создание автоматизированной системы «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в трех «пилотных» муниципалитетах, был проведен в начале 2016 года. Заказчиком выступало казенное учреждение Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности». Госконтракт между КУ ВО «ЦОРБ» и ПАО «Ростелеком» на выполнение работ по созданию АПК «Безопасный город» был заключен на сумму 809 693 250 рублей.

— Вологодским  УФАС России  было установлено, что Центр обеспечения региональной безопасности  при организации и внедрении автоматизированной системы АПК «Безопасный город» для пилотных муниципальных образований Вологодской области: города Вологды, города Череповца и Вытегорского муниципального образования»  не был  наделен полномочиями по созданию данной системы. Проведенная  закупка по созданию АПК «Безопасный город» не относится к нуждам  Центра обеспечения региональной безопасностью, — сообщает пресс-служба УФАС.

Кроме того, как выяснили в ведомстве, объединение в одну закупку создание системы в трех разных муниципалитетах, отличающихся по своим технологическим и функциональным характеристикам, «повлекли за собой ограничение конкуренции и привели к  картельному сговору между ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С».

После того, как ПАО «Ростелеком» выиграло аукцион, оно провело вторую госзакупку на выполнение аналогичных работ, выступив в ней заказчиком, но уже на сумму 482 837 035 рублей. Контракт достался ЗАО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С».

— Таким образом, разница между стоимостью государственного контракта и договора по выполнению идентичных работ составила 326  856  214  рублей, — отмечают в УФАС.

В такую же сумму антимонопольщиками был оценен ущерб, нанесенный бюджету. В итоге «Центр обеспечения региональной безопасности» признали нарушившим закон о защите конкуренции. Это решение УФАС бюджетная организация пыталась оспорить в Арбитражном суде Вологодской области, однако тот в итоговом заседании 17 декабря 2019 года встал на сторону ведомства.

Тэги: бюджет, УФАС

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