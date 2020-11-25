Конькобежную дорожку стадиона «Локомотив» в Вологде планируют открыть в начале декабря

Из-за коронавируса администрация Вологды пока не планирует организовывать на стадионе «Локомотив» массовые катания на коньках. При этом конькобежная дорожка скоро будет запущена.

— На открытой конькобежной дорожке стадиона «Локомотив» ведутся ремонтные работы. Спортивное сооружение начнет функционировать в первой декаде декабря, — пояснили NewsVo в администрации Вологды.

24 ноября в сети появился ответ мэра Вологды Сергея Воропанова одному из жителей города. Вологжанин спросил у чиновника, что сделано для того, чтобы открыть каток на «Локомотиве».

— В настоящее время отсутствует тренеровочная площадка для конькобежцев и нет места для массового катания на коньках для вологжан, — пишет Вадим.

Воропанов в личном сообщении ответил, что заливка катка откладывается из-за задержки в поставке этиленгликоля: «Водитель заболел ковидом».