Вологжанка Марина Сырникова завоевала серебро Кубка России по спортивному туризму

Вологжанка Марина Сырникова стала серебряным призером Кубка России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

Соревнования прошли в Салехарде во второй раз. По итогам двух соревновательных дней в общекомандном зачете победила сборная Свердловской области. На турнире свои команды помимо победителей выставили Челябинская и Вологодская области, республики Марий Эл, Чувашия и Коми, а также ХМАО. Как стало известно «Красному Северу», ямальская команда за кубок не боролась.

Вологодскую область представляли Сырникова Марина и Ваточкин Артём. На дистанции лыжная Марина Сырникова показала результат 24:13 и заняла втрое место среди женщин. Среди мужчин Артём Ваточкин занял 5 место, сообщает Спорт-центр35.рф