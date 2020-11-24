Заключенный колонии, общаясь в соцсетях, обманом похитил у двух череповчанок более 80 тысяч рублей

Суд вынес приговор мошеннику, обманувшему двух доверчивых череповчанок почти на 84 тысячи рублей. Примечательно, что в момент совершения преступлений он отбывал наказание в колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области за кражу и грабеж.

Согласно материалам дела, в колонию мужчина попал в январе 2018 года. В марте 2019 года он в соцсети познакомился с жительницей Череповца. Представившись ей военнослужащим, мошенник сообщил, что участвует в действиях на территории Донецкой народной республики.

— В августе 2019 года подсудимый, по-прежнему находясь в колонии, попросил череповчанку перевести 7 000 рублей на указанный им счет. При этом он сообщил ей заведомо ложную информацию, что его карта находится у его знакомого военнослужащего, а сам он отправляется на боевые действия, и пообещал вернуть долг до 17 августа 2019 года. Доверяя подсудимому, женщина перевела указанную сумму. Деньги мужчина потратил, а принятые на себя финансовые обязательства перед П. не исполнил, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, в октябре 2019 года подсудимый познакомился с другой череповчанкой. Ей он тоже сказал, что участвовал в военных действиях на территории ДНР, а потом соврал об обстоятельствах его ареста и лишения свободы. С 21 февраля по 11 апреля 2020 года мужчина под различными предлогами (для оплаты услуг адвоката, для проезда из Архангельска в Череповец) похитил у потерпевшей в общей сумме 76 900 рублей.

К тому моменту, как подсудимого вычислили правоохранители, он успел освободиться из колонии условно-досрочно. Теперь, когда суд признал мужчину виновным в мошенничестве, освобождение ему отменили, по совокупности приговоров ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.