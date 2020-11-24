В Соколе 16-летний подросток и трое его приятелей угнали машину у пенсионера

24.11.2020 [Происшествия]

В Соколе следователи возбудили уголовное дело в отношении четверых местных жителей, подозреваемых в угоне по предварительному сговору.

По версии следствия инцидент произошёл ночью 18 ноября 2020 года. 16-летний подросток и трое его совершеннолетних приятелей решили угнать автомобиль «Лада - 210740», принадлежащий 84-летнему пенсионеру.

«Реализуя свой преступный умысел, подозреваемые отогнули ворота, ведущие на территорию рядом с домом, вытолкали автомобиль на улицу, завели двигатель и уехали кататься по улицам города», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: угон

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