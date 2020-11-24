Организацию образовательного процесса в условиях пандемии обсудят на областном родительском собрании

Областное родительское собрание, посвященное вопросам организации образовательного процесса в условиях распространения COVID — 19, пройдет 26 ноября. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте департамента образования Вологодской области с 18.00. Вопросы родители могут задавать в группе ведомства в соцсети.

По данным департамента, из-за коронавируса в Вологодской области на дистанционное обучение сейчас выведено около трех тысяч детей.