Организацию образовательного процесса в условиях пандемии обсудят на областном родительском собрании

Областное родительское собрание, посвященное вопросам организации образовательного процесса в условиях распространения COVID — 19, пройдет 26 ноября. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте департамента образования Вологодской области с 18.00. Вопросы родители могут задавать в группе ведомства в соцсети.
По данным департамента, из-за коронавируса в Вологодской области на дистанционное обучение сейчас выведено около трех тысяч детей.
«Случаи наличия контактов, заболеваний выявлены в школах в 17 муниципалитетах. Наибольшее количество случаев в Вологде и Череповце», — пояснила Елена Рябова.