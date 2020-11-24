Пострадавшая при пожаре в Вологде пенсионерка скончалась в больнице

24.11.2020 [Происшествия]

Пожилая женщина, получившая ожоги и отравление угарным газом в результате пожара в девятиэтажке в Вологде, скончалась в больнице. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета, сотрудники которого начали проверку по факту гибели двух людей. 

Ранее NewsVo сообщал, что пожаре в тамбуре на шестом этаже дома № 2б на Старом шоссе произошел 23 ноября. 

— Огонь и дым проникли внутрь одной из квартир через деревянную дверь, металлическая дверь другой квартиры воспрепятствовала распространению огня внутрь. Коридор трехкомнатной квартиры оказался поврежден огнем, из жилища были эвакуированы его хозяева. Жизнь пострадавшего мужчины 1952 года рождения спасти не удалось и он скончался на месте происшествия, а его супруга 1949 года рождения была доставлена в больницу, где скончалась 24 ноября 2020 года, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

По предварительным данным, причиной смерти обоих супругов стало отравление угарным газом. Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские и пожарно-техническую.

Тэги: пожар

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