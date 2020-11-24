В Вологде работница банка подозревается в краже более 1,5 млн рублей со счетов клиентов

24.11.2020 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении менеджера банка, подозреваемой в краже денег со счетов клиентов, подделке документов и незаконном обороте средств платежа.

По версии следствия, в период с 1 июня 2018 года по 5 октября 2020 года, подозреваемая, по выполненному от имени 51-летнего предпринимателя заявлению, перевела с его счёта 957 тысяч рублей на счёт приятельницы. Та, не зная о незаконности действий, отправила деньги мошеннице.

«Также последняя выполнила подписи от имени клиента и открыла карточный счет в банке, с которого при помощи изготовленной банковской карты похитила денежные средства в сумме 500 тыс. рублей путем, сняв их в банкомате на территории областного центра. В тот же период аналогичным образом со счета пенсионерки 1956 г.р. банковский работник перевела 177 тыс. рублей, похитив их», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области. 

Женщину проверяют на предмет аналогичных хищений. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: хищение денег

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