В Кирилловском районе пьяный мужчина угнал машину собутыльника, чтобы уехать в райцентр

В Кирилловском районе полицейские раскрыли угон. Потерпевший – 51-летний житель Никольска – рассказал, что приехал на отдых в деревню Окулово. Свой автомобиль «Лада Приора» он припарковал возле дома, а утром обнаружил, что он пропал.

Похожую по описанию машину остановили на улице Урицкого в Кириллове. Водитель – 25-летний житель Никольска - был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что ранее он уже был судим по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что входе распития спиртных напитков, воспользовавшись тем, что товарищ спит, взял без его ведома автомобиль, чтобы доехать до Кириллова», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.