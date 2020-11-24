В Кирилловском районе пьяный мужчина угнал машину собутыльника, чтобы уехать в райцентр

24.11.2020 [Происшествия]

В Кирилловском районе полицейские раскрыли угон. Потерпевший – 51-летний житель Никольска – рассказал, что приехал на отдых в деревню Окулово. Свой автомобиль «Лада Приора» он припарковал возле дома, а утром обнаружил, что он пропал.

Похожую по описанию машину остановили на улице Урицкого в Кириллове. Водитель – 25-летний житель Никольска - был пьян и отказался от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что ранее он уже был судим по ст.264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

«Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В беседе с оперативниками задержанный пояснил, что входе распития спиртных напитков, воспользовавшись тем, что товарищ спит, взял без его ведома автомобиль, чтобы доехать до Кириллова», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области. 

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Тэги: пьяный

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде произошел взрыв в котельной подшипникового завода
«С таким подходом нам ждать десятую волну»: в Вологде отказываются делать тесты на COVID-19 пациентам с его симптомами
Администрация Вологды продала водонапорную башню на улице Сергея Орлова за 1,5 млн рублей
Вологжанам посоветовали при обострении заболеваний записываться на прием к терапевту
В Вологде из-за взрыва в котельной более 40 тысяч человек остались без отопления
Начальник департамента здравоохранения Вологодской области заразился коронавирусом
176 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
168 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Вологодская областная больница купила компьютерный томограф за 53,59 млн рублей
В администрации Вологды сообщили, что теплоснабжение отключенных из-за взрыва в котельной домов восстановлено
23.11.2020 [Общество]

Активисты сообщают о нарушениях при прокладке сетей к строящемуся на месте сквера детсаду в Вологде

1243
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде появится мужская баскетбольная команда
В Сокольском районе у деревни Пахталка появился пешеходный мост через реку
Организацию образовательного процесса в условиях пандемии обсудят на областном родительском собрании
Горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 работает в Вологодской области
Пострадавшая при пожаре в Вологде пенсионерка скончалась в больнице
Череповчанин через суд взыскал деньги за билеты на отменённый концерт
В Вологде работница банка подозревается в краже более 1,5 млн рублей со счетов клиентов
 
19.11.2020 [Культура]

Раскопки в Тотемском районе помогут узнать, как в XV веке там бурили скважины по 200 метров и добывали соль

1291
0
24.11.2020 [БлогоVO]

Прогулка по исторической части улицы Мира в границах Вологодского кремля 16 века

98
0
20.11.2020 [Обзор Прессы]

Волонтер Дина Шалашова: «Не просто везде бывать, а быть везде полезной – это мой девиз»

785
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика