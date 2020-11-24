Вологжанин похитил из цветочного магазина корзину с лилиями для своей девушки

В Вологде полицейские раскрыли хищение из цветочного магазина. К правоохранителям обратилась сотрудница торговой точки и рассказала, что к ней зашли двое молодых людей и попросили оформить букет.

— После того как цветы были собраны, один из мужчин попросил оплатить заказ своего друга, однако приятель ответил, что у него нет денег, после чего молодые люди покинули магазин. Через несколько минут в павильон вернулся один из мужчин и, схватив корзину с лилиями, выбежал, сел в такси и скрылся. Сумма ущерба составила порядка 700 рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские вычислили злоумышленника, им оказался 29-летний, ранее судимый житель города. Молодой человек сознался в хищении, пояснив, что хотел подарить цветы своей девушке, однако денег на покупку букета у него не оказалось.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».