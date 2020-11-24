За год количество зарегистрированных безработных в Вологодской области выросло в пять раз

В августе–октябре 2020 года уровень безработицы в Вологодской области составил 7,4%. Это на 3,4% больше, чем в тот же период прошлого года, сообщает Вологдастат.

— На конец октября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения (по данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области) зарегистрированы 32,8 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, обратившихся за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (в пять раз больше, чем годом ранее). Из 31,3 тыс.человек, имеющих статус безработного, 14 тыс. человек получали пособие по безработице. Заявленная работодателями потребность в работниках на конец октября 2020 года составила 14,1 тыс.человек, что меньше на 8,4%, чем годом ранее, — говорится в сообщении статистического ведомства.

При этом, по данным на конец октября, на 100 заявленных вакансий приходится 233 безработных.