В древние игры и забавы предлагает сыграть посетителям Музей археологии в Череповце

Экскурсию-музейное занятие «Игры и забавы» проводит по заявкам череповецкий Музей археологии.

– На экскурсии вам расскажут о том, в какие игры играли наши предки. Вы узнаете историю древних игр, которые стали основой для многих современных, а также сами сможете поиграть в любую: «Лудо», «Шаробежки», «Дальдозе», «Солитер», «Сражающиеся змеи», «Хнефатафл», «Алькерк» и другие, – говорится в анонсе мероприятия.

Занятие «Игры и забавы» проводится в музее по предварительным заявкам по телефонам +7 (8202) 44-05-45 и +7 (8202) 44-01-10.

Музей археологии работает по адресу: Череповец, Советский проспект, 19 со вторника по воскресенье. Выходной день – понедельник.

Стоимость участия в экскурсии-занятии: 150 рублей с человека.

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