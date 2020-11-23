Минздрав одобрил заявку региона на строительство поликлиник в Вологде и Череповце

Министерство здравоохранения одобрило региональную программу Вологодской области, предусматривающую строительство поликлиник в Вологде и Череповце. Об этом на своей странице в соцсети сообщила член Совета Федерации Елена Авдеева.

— Мое обращение рассмотрено, региональная программа Вологодской области рекомендована к одобрению и должна быть утверждена до 15 декабря 2020 года. Вопрос о необходимости модернизации первичного звена здравоохранения неоднократно поднимал президент России Владимир Путин. Во исполнение поручений, указов президента, работает нацпроект «Здравоохранение», в рамках которого и пройдет строительство новых объектов на территории Вологодской области.

Согласно документу, на строительство поликлиники в микрорайоне Бывалово в Вологде необходимо 664 млн рублей, на поликлинику в Зашекснинском районе Череповца — 949 млн рублей. После одобрения проектным комитетом нацпроекта «Здравоохранение», руководителями высших исполнительных органов государственной власти региональная программа будет окончательно утверждена.