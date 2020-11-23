Пьяный вологжанин пришёл в ресторан на чужую свадьбу и устроил скандал

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали пьяного 41-летнего местного жителя, устроившего скандал на чужой свадьбе. Инцидент произошёл в ресторане одного из отелей города.

«Незваный гость находился в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, приставал к подругам невесты и оскорблял персонал заведения. На просьбы работников покинуть помещение мужчина не реагировал», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержавшим его росгвардейцам он пояснил, что шёл по улице, услышал музыку и зашёл в заведение с черного входа. Мужчину передали полицейским и составили на него протокол за мелкое хулиганство.